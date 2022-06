Johnny Depp contro Amber Heard: la giuria ha raggiunto un verdetto

La giuria del processo Depp contro Heard a Fairfax in Virginia ha raggiunto un verdetto che sarà letto alle 15 ora locale, le 21 in Italia, dopo circa 12 ore di deliberazioni.

Johnny Depp non sara' presente alla lettura del verdetto perche' si trova ancora in Gran Bretagna dove ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. "A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sara' in aula, ma si colleghera' per guardare l'esito della vertenza dal Regno Unito", ha detto una fonte vicina all'attore.

"La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà", ha detto un portavoce di Amber Heard commentando l'assenza dell'ex marito dall'aula di Fairfax in Virginia.

Johnny Depp è atteso alla chiusura dell'Umbria Jazz il 17 luglio