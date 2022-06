Birmania: Amnesty, nuova ondata di crimini di guerra

(ANSA) - BANGKOK, 01 GIU - Amnesty International denuncia "una nuova ondata di crimini di guerra e probabilmente di crimini contro l'umanità" in Birmania, dove la giunta ha intensificato i raid aerei e il fuoco dell'artiglieria contro i civili.

L'esercito, al potere dal colpo di Stato del 2021, ha intensificato gli attacchi nella parte orientale del Paese tra dicembre e marzo, con truppe di terra che hanno effettuato esecuzioni extragiudiziali e saccheggiato e bruciato villaggi, ha dichiarato l'organizzazione nel suo rapporto. Gli attacchi aerei hanno colpito case, centri sanitari, templi e chiese.

"In quasi tutti gli attacchi documentati, sembra che fossero presenti solo civili", ha dichiarato Amnesty International.

Anche l'artiglieria ha preso di mira i villaggi per diversi giorni, secondo le testimonianze dei residenti raccolte dall'organizzazione.

Dal colpo di Stato del 1° febbraio 2021, che ha rovesciato l'ex leader civile Aung San Suu Kyi, gli scontri si sono intensificati nell'area, non lontana dal confine con la Thailandia. (ANSA).