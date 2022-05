Biden: forniremo all'Ucraina sistemi missilistici più avanzati

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden.

In un lungo editoriale sul New York Times dal titolo 'Che cosa l'America farà e che cosa non farà in Ucraina', il presidente ricorda tutte le armi che gli Usa hanno inviato a Kiev dall'inizio dell'invasione della Russia il 24 febbraio.

"L'obiettivo dell'America è semplice: vogliamo vedere un'Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni", scrive Biden per poi annunciare: "Ecco perché ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzati, che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina". Il presidente americano tuttavia non precisa se si tratti di quei missili a lungo raggio che solo due giorni fa, e nelle ultime ore di nuovo la Casa Bianca, aveva smentito di voler inviare a Kiev. (ANSA).