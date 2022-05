'Russi avanzano a Severodonetsk, parte sotto loro controllo'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato dai media ucraini. E parte della città ucraina orientale di Severodonetsk è controllata dall'esercito russo, ma le truppe della Federazione non possono muoversi liberamente per la presenza delle unità ucraine, ha detto Gaidai in un punto stampa riferito da Ukrinform. "La nostra situazione resta estremamente difficile. A Severodonetsk, purtroppo, parte della città è già controllata dall'esercito russo. Un paio di giorni fa hanno riferito che la città era già stata catturata, ma non era così. Ci sono i nostri ragazzi lì, i russi vengono respinti, non possono muoversi liberamente", ha affermato. Gaidai ha poi indicato che i russi stanno ora pianificando un'operazione militare per ripulire l'area intorno a Severodonetsk. (ANSA).