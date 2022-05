Manfred Weber nominato presidente del Ppe

Manfred Weber, eurodeputato tedesco della Csu attualmente alla guida del Gruppo del Ppe all'Eurocamera , ottiene la guida del Partito popolare europeo con 447 voti su 502 voti validi espressi dai delegati. L'annuncio è arrivato al termine della prima giornata del congresso del Ppe in corso a Rotterdam. Grazie agli accordi raggiunti prima del congresso Weber era l'unico candidato in corsa per sostituire Donald Tusk come presidente del partito.