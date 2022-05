Iran: sale a 34 morti bilancio crollo edificio ad Abadan

(ANSA) - TEHERAN, 31 MAG - Continua a salire il bilancio delle vittime di un edificio crollato ad ad Abadan, nella provincia del Khuzestan in Iran. Un altro corpo è stato recuperato oggi, nove giorni dopo la tragedia portando a 34 il numero dei morti, mentre sono 37 le persone rimaste ferite.

I dispersi sono 38, mentre almeno 13 persone sono state arrestate e accusate di essere responsabili di quanto accaduto L'incidente ha scatenato un'ondata di raduni di protesta, non solo a Abadan ma anche in molte altre città, tra cui Ahvaz, Khorramshahr, Behbahan, Shahinshahr, Isfahan, Shiraz, Yazd e Shahr-e Rey a sud di Teheran.

Le persone scese in piazza hanno affrontato la polizia antisommossa schierata con gas lacrimogeni. Urlato slogan contro il leader Ali Khamenei. "Cannoni, carri armati, fuochi d'artificio (sono inutili), i mullah devono andare". (ANSA).