Corea del Nord, il G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico

I ministri degli esteri del G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa "condannano nei termini più forti il test di un altro missile balistico continentale condotto il 25 maggio 2022" dalla Corea del Nord e ribadiscono il loro "urgente invito ad abbandonare i suoi programmi per le armi di distruzione di massa e i missili balistici in un modo completo, verificabile e irreversibile", rispettando pienamente gli obblighi legati alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

I lanci di missili balistici "pongono un pericolo e un rischio imprevedibile all'aviazione civile internazionale e alla navigazione marittima nella regione". Il G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa ribadiscono anche l'invito a Pyongyang a "impegnarsi nella diplomazia verso la denuclearizzazione e ad accettare le ripetute offerte di dialogo avanzate dagli Usa, dalla Corea del sud e dal Giappone".