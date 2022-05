Centrafrica: ucciso dipendente di Medici senza frontiere

Un dipendente locale di Medici senza frontiere (Msf) è stato "ucciso" da un militare nella Repubblica Centrafricana. Lo ha reso noto la stessa organizzazione internazionale non governativa, precisando che "un membro dello staff di Msf è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco sparati da un dipendente delle forze armate mentre era nella sua abitazione fuori dall'orario di lavoro".

Msf "condanna duramente l'accaduto, avvenuto lo scorso 28 maggio e chiede chiarimenti alle autorità locali", prosegue la nota.



"Questo incidente dimostra come il conflitto in corso nella repubblica centrafricana continui a colpire la popolazione - prosegue la nota di medici senza frontiere -. È fondamentale che i civili, gli operatori umanitari, il personale medico, i pazienti e le strutture sanitarie non siano considerati un bersaglio dalle parti in conflitto".