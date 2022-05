Al via le grandi feste per la regina, malgrado tutto

(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Nel mondo c'è poco da festeggiare, sullo sfondo tragico della guerra russo-ucraina, dell'escalation di sanzioni, dello spettro della crisi economica globale. E nel Regno Unito i contraccolpi non mancano, tra inflazione e caro bollette, in uno scenario segnato anche dalle riemergenti tensioni politiche interne dello scandalo Partygate che torna a minacciare il primo ministro Boris Johnson. Ma i 70 anni di regno da record del Giubileo di Platino della 96enne Elisabetta II sono comunque un traguardo epocale da celebrare, per milioni di sudditi e ammiratori, con gli eventi pubblici clou dell'anniversario al via in queste ore sull'isola come in altri territori legati alla corona.

I quattro giorni di festa nazionale extra, fissati in calendario dal 2 al 5 giugno al culmine dell'omaggio collettivo all'irriducibile figlia di re Giorgio VI, sono alle porte; e l'anteprima è scattata oggi, mentre le strade e i luoghi simbolo di Londra sono già adornati con bandiere, festoni modello gran pavese, sfarzosi addobbi floreali che riflettono i colori dell'Union Jack, l'immagine stessa di Sua Maestà e insegne varie della monarchia d'oltre Manica.

La Royal Family è intanto pronta a riunirsi nella capitale e quindi a sparpagliarsi nelle quattro nazioni del Regno per gli appuntamenti d'occasione organizzati un po' in tutte le località, grandi e piccole. (ANSA).