Ucraina: in Russia grano della regione di Kherson

La regione di Kherson ha iniziato ad esportare il grano dell'ultimo raccolto in Russia, ha detto alla Tass Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione militare-civile della regione ucraina attualmente amministrata dalla Russia.

"Qui c'è molto grano e spazio per nuovi raccolti, - ha detto - . Ne hanno esportato una parte dopo un accordo con gli acquirenti dalla Russia".

Sarebbero in corso anche trattative sulle consegne di semi di girasole per la produzione di olio negli stabilimenti locali e russi, ha aggiunto Stremousov. Ha anche affermato che la regione sta già programmando i raccolti invernali e che "i lavori dovrebbero iniziare il 20 giugno".