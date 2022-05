Colombia: presidenziali, sarà ballottaggio tra Petro e Hernández

(ANSA) - BOGOTÁ, 29 MAG - Il leader della sinistra Gustavo Petro si confronterà con l'outsider indipendente Rodolfo Hernández in un ballottaggio presidenziale che si svolgerà in Colombia il 19 giugno prossimo.

Con il 97,36% dei voti espressi, il Registro nazionale elettorale ha comunicato che il leader della coalizione Pacto Históric raccoglie il 40,33% e 8.333.338 suffragi. Lo segue Hernández per la Liga de Gobernantes Anticorrupción, che ottiene il 28,14% e 5.815.377 voti.

Al terzo posto il leader della coalizione Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, che si è fermato al 23,90% e 4.939.579 voti, perdendo la partecipazione al ballottaggio che gli assegnavano alcuni sondaggi. Quarto, infine, il centrista Sergio Fajardo della coalizione Centro Esperanza, con il 4,21% e 871.081 voti. (ANSA).