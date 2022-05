Biden, democrazia non perfetta ma vale la pena lottare per essa

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Nel suo discorso al cimitero di Arlington per il Memorial Day, Joe Biden ha denunciato "l'aggressione russa" e la resistenza ucraina a difesa di valori che, ha sottolineato, "non dobbiamo mai dare per scontati", come la democrazia e la libertà.

"La democrazia non è perfetta ma vale la pena combattere per essa", ha detto, rilanciando la contrapposizione tra democrazie e autocrazie. (ANSA).