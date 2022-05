Zelensky a Kharkiv, 'orgoglioso di chi ci sta difendendo'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio!". Lo ha postato su Fb il presidente ucraino Vlodymir Zelensky in visita a Kharkiv, dove ha visitato le forze di difesa del Paese. E' la prima volta dall'inizio dell'invasione russa che il presidente ucraino si reca nell'est.

