Joe e Jill Biden in Texas nella scuola della tragedia

Il presidente americano Joe Biden è atterrato in Texas, a San Antonio. Con la First Lady Jill è salito sull'elicottero presidenziale in direzione Uvalde senza rilasciare dichiarazioni. Nella piccola cittadina incontrerà le famiglie delle vittime delle strage della scuola elementare e i primi soccorritori. Addolorate dalle loro perdite, frustrate dalla risposta della polizia al killer e impazienti nei confronti di una Washington che non trova un accordo sulle armi, le famiglie delle vittime chiedono a Biden un'azione.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha spiegato nei giorni scorsi che Biden chiederà al Congresso di agire. L'amministrazione è in contatto con i democratici in Congresso che stanno trattando con i repubblicani alla ricerca di un compromesso per le armi. La Casa Bianca non vuole però un coinvolgimento diretto del presidente nelle trattative temendo implicazioni politiche negative. Biden è infatti già in calo nel sondaggi e il tema delle armi è, per sua natura, molto divisivo.