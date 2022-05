Zelensky, non vogliamo un'alternativa a ingresso nell'Ue

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - L'opzione della comunità politica europea proposta dal presidente francese Emmanuel Macron per i Paesi che non sono membri dell'Unione europea non è accettabile per l'Ucraina.Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente olandese Nieuwsuur, riferisce Ukrinform.

"No, non è è accettabile. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo solo bisogno del sostegno di questi Paesi, non vogliamo un'alternativa".

Il 9 maggio Macron ha annunciato un'iniziativa per creare una nuova "comunità politica europea" in modo che i Paesi che non sono membri formali dell'Ue potrebbero entrare a far parte del nuovo spazio in Europa. (ANSA).