Nigeria: ressa in chiesa per distribuzione cibo, 31 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 28 MAG - Almeno 31 persone sono rimaste uccise nello stato di Rivers, nel sud della Nigeria quando, in una chiesa dove veniva distribuito cibo, si è scatenata una ressa. Lo ha detto la portavoce della polizia locale, Grace Iringe-Koko, spiegando che "un'indagine è in corso". Secondo Iringe-Koko "alcune persone si sono presentate in anticipo, alcuni si sono spazientiti e hanno iniziato a spingere, il che ha portato alla ressa" Si trattava di una distribuzione di beneficenza molto attesa quella al raduno religioso a Port Harcourt. Quello odierna era infatti il quarto evento annuale in cui la Chiesa della "King's Assembly" voleva "condividere cibo gratuito e altri oggetti di valore con il pubblico", scrive il sito del quotidiano nigeriano The Nation.

Un testimone oculare ha riferito che la chiesa, dopo "una veglia notturna" iniziata ieri sera, ha annunciato ai suoi adepti che la distribuzione sarebbe cominciata alle nove del mattino. (ANSA).