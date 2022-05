Kiev, bombe senza sosta per 4 ore sulla regione di Sumy

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Le truppe russe hanno bombardato la regione ucraina di Sumy (nordest) la notte scorsa senza sosta per almeno quattro ore: lo ha reso noto su Telegram il presidente dell'amministrazione militare regionale, Dmitry Zhivitsky, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

"Da mezzanotte alle quattro del mattino, la Russia ha bombardato i nostri territori", ha scritto Zhivitsky, sottolineando che in seguito a un attacco missilistico un'azienda agricola è stata distrutta nella comunità di Putivl.

Non si registrano vittime o feriti. (ANSA).