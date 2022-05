Kamala Harris, serve il divieto delle armi d'assalto

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAG - "Serve un divieto delle armi di assalto". Lo afferma la vicepresidente Usaa Kamala Harris a Buffalo per il funerale di una delle vittime della strage del supermercato. Le armi d'assalto hanno "l'obiettivo di uccidere rapidamente molte persone. Sono armi da guerra che non hanno posto nella società civile", afferma Harris. Le stragi "non possono continuare nel nostro paese e dovremmo avere il coraggio di fare qualcosa sulle armi", aggiunge. "La nostra società è governata dalle regole, molte delle quali sono state messe a punto per promuovere la sicurezza e un ordine comune". (ANSA).