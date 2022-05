Turchia, in corso colloqui Mosca-Kiev su scambio prigionieri

(ANSA) - ISTANBUL, 27 MAG - Russia e Ucraina sono impegnati in colloqui per lo scambio dei soldati catturati da entrambi i fronti mentre il negoziato per il cessate il fuoco è fermo. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu come riporta Ntv. "Il processo negoziale è in fase di stallo, l'Ucraina ha fatto sapere che è stato interrotto" ha affermato Cavusoglu parlando con i giornalisti di ritorno da una visita in Israele e aggiungendo che "ci sono colloqui in corso riguardo allo scambio dei soldati che sono stati catturati dalla Russia e dall'Ucraina". Il ministro turco ha anche sottolineato l'importanza di sbloccare le rotte marittime per le esportazioni di prodotti agricoli. "Sul campo continuano gli scontri mentre per vari motivi non è possibile per il grano raggiungere i mercati internazionali" ha affermato Cavusoglu. (ANSA).