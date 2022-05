Texas: Nra attacca Biden sulla stretta al possesso di armi

(ANSA) - WASHINGTON, 27 MAG - "Abolire il secondo emendamento non è la risposta, le proposte di Biden sul controllo delle armi limitano il diritto umano fondamentale degli americani di autodifendersi". Lo ha detto l'ad della National Rifle Association, Wayne LaPierre, parlando alla convention della lobby a Houston. "Non siamo d'accordo con Biden", ha aggiunto riferendosi alla frase del presidente sul fatto che il "secondo emendamento non è assoluto". "Eliminare il diritto all'autodifesa non è la risposta", ha ribadito. "Il governo federale non può legiferare contro il male", ha attaccato.

