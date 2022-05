Orban incontra Le Pen, 'errata la politica sanzionatoria Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAG - Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, è volato a Parigi per incontrare la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen. "I due leader - scrive in un tweet il portavoce del premier magiaro, Zoltan Kovacs - hanno parlato delle minacce che l'Europa deve affrontare, della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze economiche, dell'aumento senza precedenti dei prezzi e dell''errata' politica sanzionatoria di Bruxelles". (ANSA).