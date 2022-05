Cina: manovre militari in mar Cinese meridionale e orientale

La Cina ha programmato domani esercitazioni navali nel mar Cinese meridionale, mentre oggi ha tenuto "operazioni di tiro" nel mar Cinese orientale, nell'ambito di un rinnovativo attivismo delle forze armate dopo le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden sulla difesa di Taiwan in caso di aggressione di Pechino.

Secondo il sito web della China Maritime Safety Administration, la Zhejiang Maritime Safety Administration ha emesso un avviso di divieto alla navigazione in alcune aree di circa 100 chilometri quadrati. Le esercitazioni, che si svolgeranno in mare a meno di 25 chilometri (15,5 miglia) dalla costa della provincia di Hainan, nella Cina meridionale, arrivano mentre gli Stati Uniti hanno lanciato avvertimenti sulla crescente presenza militare ed economica della Cina in un'area che si estende dal mar Cinese meridionale alle Isole del Pacifico.

La Cina conduce regolarmente esercitazioni simili nelle acque vicino alle sue coste, ma le ultime arrivano mentre Pechino è alle prese con gli avvertimenti di Stati Uniti e alleati occidentali sulle sue ambizioni navali, che secondo i critici sono una testa di ponte per un tentativo più ampio di cambiare l'equilibrio di potere regionale, sicurezza inclusa.