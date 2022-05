Lukashenko crea nuovo comando militare al confine ucraino

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Alexander Lukashenko, presidente bielorusso e stretto alleato di Putin, ha ordinato la creazione di un nuovo comando militare nel sud del Paese, al confine con l'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta.

"Purtroppo si è aperta una nuova direzione, un nuovo fronte come si suole dire, e non possiamo trascurarlo", ha detto Lukashenko.

A inizio mese - ricorda il Guardian -, le forze armate bielorusse avevano dichiarato che avrebbero schierato truppe per operazioni speciali in tre aree vicino al confine meridionale con l'Ucraina. Minsk si è lamentata del fatto che gli alleati della Nato ammassano soldati vicino ai suoi confini - Polonia, Lituania e Lettonia sono tutti membri dell'alleanza - e in risposta sta aumentando la quantità e l'intensità delle proprie esercitazioni militari. Lukashenko ha anche fatto allusione al ruolo dei missili di fabbricazione russa nel rafforzare le difese del paese. (ANSA).