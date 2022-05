Sparatoria in Texas: procuratore dello stato, dobbiamo armare insegnanti

Ken Paxton, l'alleato di Donald Trump e procuratore generale del Texas, rilancia l'idea di armare gli insegnanti alla luce della sparatoria della scuola elementare del Texas. "Non possiamo fermare i cattivi dal fare cose brutte. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore", ha detto Paxton, che ha battuto George P. Bush - il figlio di Jeb Bush e il nipote di George W. Bush - nelle primarie repubblicane del Texas per il ruolo di procuratore.