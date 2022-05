Usa: sospetto ictus, padre Meghan Markle d'urgenza in ospedale

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Si sospetta un ictus. Secondo quanto scrive il New York Post citando TMZ, Markle, 77 anni, è stato fotografato mentre veniva caricato su un' ambulanza a Tijuana in Messico con una maschera d'ossigeno. E' stato trasportato in un ospedale californiano appena oltre il confine. Non riusciva a parlare ed ha dovuto scrivere su un pezzo di carta i sintomi avuti.

"Mio padre si sta riprendendo in ospedale - ha detto in una dichiarazione la figlia Samantha Markle -. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere.

Ha solo bisogno di riposare".

Secondo indiscrezioni, Thomas Markle avrebbe dovuto partecipare al Giubileo di platino della regina Elisabetta II la settimana prossima a Londra. A causa dei problemi di salute probabilmente non sarà presente. (ANSA).