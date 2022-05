Ue-Usa, 'stop gas russo a Finlandia è ricatto energetico'

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - L'interruzione dell'elettricità e del gas naturale da parte della Russia alla Finlandia, dopo lo stop delle forniture di gas a Polonia e Bulgaria, è "ingiustificata e inaccettabile". Così la Commissione europea e gli Stati Uniti in una dichiarazione congiunta, in cui condannano tali azioni come "ricatto energetico". Le due parti hanno anche riaffermato il loro impegno a rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa nell'ambito della task force congiunta sulla sicurezza energetica annunciata dai presidenti Joe Biden e Ursula von der Leyen il 25 marzo. (ANSA).