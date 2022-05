Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus eletto per secondo mandato

Tedros Adhanom Ghebreyesus è stato eletto per un secondo mandato alla testa dell'Oms. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea mondiale della sanità.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 57 anni, etiope, era l'unico candidato in lizza. E' il primo africano alla guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La riconferma per un secondo mandato di cinque anni dopo il voto a scrutinio segreto dell'Assemblea mondiale in corso a Ginevra.