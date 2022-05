Messico: assaltati 2 bar e un hotel in Guanajuato,11 morti

Un commando armato ha fatto irruzione la notte scorsa in due bar e in un hotel di Celaya, nello Stato messicano di Guanajuato, uccidendo almeno undici persone e ferendone altre cinque. Lo riferisce oggi la tv 'all news' Milenio.

Gli attacchi, precisa l'emittente, sono avvenuti dopo le 22 locali nel quartiere Valle Hermoso della città e, secondo fonti della polizia, la maggioranza delle vittime sono donne. Da parte sua il quotidiano El Universal aggiunge che il commando che ha fatto irruzione nella zona era composto da almeno 15 persone, alcune delle quali hanno cominciato a sparare alle persone che si trovavano nell'Hotel Gala, mentre altre hanno attaccato due bar vicini, contro cui hanno sparato e lanciato bombe incendiarie.