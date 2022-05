Kiev, bombardamenti continui a Severodonetsk, 4 civili morti

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti russi ' caotici e quasi continui a Severodonetsk". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, citato da Unian. "Quattro persone sono morte in un grattacielo a Severodonetsk. La tragedia è avvenuta nei vecchi quartieri della città. Quando la polizia è arrivata in soccorso ha trovato i corpi di due uomini e una donna. Un'altra donna è rimasta gravemente ferita", ha scritto Gaidai, aggiungendo che 13 abitazioni sono state danneggiate aSeverodonetsk, Lysychansk, Zolotoye e Novodruzhesk. (ANSA).