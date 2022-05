Un boa fugge da appartamento, caccia al serpente a Poznan

Un boa costrictor, lungo circa due metri, è in fuga tra le strade di Poznan, in Polonia. L'animale, come riporta il quotidiano polacco Fakt, è scappato questo fine settimana da un appartamento in pieno centro.

Sul serpente è stata messa una taglia: Maciek Traczyk, il proprietario, promette un premio per chiunque lo troverà.

Maciek ha poi pubblicato informazioni e foto dell'animale sulla pagina Facebook per poi rassicurare che "il serpente non è aggressivo, tant'è che può essere facilmente tenuto nelle mani".

L'animale potrebbe essere ferito, perché, spiega il proprietario, "probabilmente è scappato da una finestra aperta nel mio appartamento". La polizia municipale è già stata allertata.