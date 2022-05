Sono 248 gli attacchi contro le strutture sanitarie ucraine sferrati dalle forze russe dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione, al 19 maggio: lo ha reso noto oggi in un tweet l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'Oms ha precisato che in questi attacchi sono morte 75 persone e altre 59 sono rimaste ferite. "L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", commenta l'organizzazione nel messaggio.