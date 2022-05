Covid: Brasile, sesto giorno con aumento media dei decessi

(ANSA) - BRASILIA, 23 MAG - In Brasile, dove è stata decretata la fine dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, si è registrato il sesto giorno consecutivo con un aumento del numero medio di decessi per coronavirus.

Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati altri 23 morti, elevando la media mobile a 102 al giorno nell'ultima settimana, con un aumento del 21% rispetto alla media precedente.

Il numero totale di vittime dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020, è salito a 665.680 e il numero di contagiati a 30.786.343. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.315 nuovi casi, con una media settimanale di 14.644, in calo del 10%.

Da ieri nel gigante sudamericano il governo ha ufficialmente dichiarato finita l'emergenza sanitaria. Alcuni esperti, tuttavia, mettono in guardia sulla possibilità che il Paese entri in una quarta ondata della malattia. (ANSA).