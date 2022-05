Biden, valutiamo l'abolizione di alcuni dazi sulla Cina

(ANSA) - PECHINO, 23 MAG - Il presidente americano Joe Biden ha affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe", ha risposto nella conferenza stampa congiunta a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida, sulla possibilità di revocare le misure per raffreddare la dinamica al rialzo dell'inflazione. "La loro revoca è una misura in esame", ha aggiunto. (ANSA).