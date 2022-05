Berlino, il piano dell'Italia? Spetta a Kiev decidere

(ANSA) - BERLINO, 23 MAG - Spetta all'Ucraina decidere se il piano sia accettabile. È quello che ha risposto la portavoce del governo tedesco, Christiane Hoffmann, a una domanda in conferenza stampa a Berlino sul piano proposto dall'Italia per la soluzione del conflitto ucraino, che Mosca ha annunciato di "esaminare". La portavoce ha però anche affermato di non essere ancora a conoscenza dell'iniziativa. (ANSA).