Biden: Test missilistici in Corea del Nord? Siamo pronti a tutto

Il presidente americano Joe Biden ha chiuso la sua missione di tre giorni in Corea del Sud partendo dalla Osan Air Base, alle porte di Seul, a bordo dell'Air Force One diretto verso il Giappone, seconda e ultima tappa della sua prima missione in Asia dal suo ingresso alla Casa Bianca. "Siamo preparati a tutto ciò che potrebbe fare la Corea del Nord. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato". Così il presidente americano Joe Biden ha risposto a una domanda della Cnn sul rischio che Pyongyang possa condurre test missilistici durante il suo viaggio in Asia. A un'altra domanda se avesse un messaggio per il leader nordcoreano Kim Jong-un, Biden ha risposto: "Ciao. Punto".