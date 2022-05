Principe Carlo in Canada riceve francobollo patriottico ucraino

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un francobollo patriottico ucraino. È il regalo fatto dall'ambasciatrice ucraina in Canada, Yulia Kovalev al principe Carlo d'Inghilterra e alla moglie Camilla, durante la loro visita nel Paese. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian.

Durante la visita della famiglia reale a Ottawa, Carlo e Camilla hanno visitato la cattedrale ortodossa ucraina dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Nella capitale canadese, hanno incontrato la comunità ucraina, insieme ai diplomatici.

"La visita della famiglia reale alla nostra comunità è un importante segno di solidarietà con gli ucraini nella difesa della nostra indipendenza. Siamo grati per il sostegno all'Ucraina dimostrato da Regno Unito, Canada e paesi del Commonwealth", scrive l'ambasciatrice sulla sua pagina Facebook.

Il francobollo si chiama "Nave da guerra russa, vai ...! Gloria agli eroi!" ed è stato messo in circolazione dal servizio postale ucraino (Ukrposhta) il 12 aprile. Ricorda la risposta di un soldato ucraino della Marina alla richiesta di resa, fatta da una nave da guerra russa, durante l'attacco all'isola dei Serpenti, il primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio. Questo momento è poi diventato uno dei simboli della lotta ucraina. (ANSA).