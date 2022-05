Mali: Farnesina verifica notizie sul sequestro 3 italiani

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - In relazione alla notizia apparsa su taluni organi di stampa relativa al sequestro in Mali di 3 cittadini italiani, la Farnesina "rende noto che l'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti".

"Il Ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l'evolversi della vicenda", aggiunge la Farnesina in una nota. (ANSA).