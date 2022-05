La Cina avverte Biden: 'No a divisioni e scontri'

La Cina spera che gli Usa "non lavorino a divisioni e scontri" nell'Asia-Pacifico, né creino "disordini e caos". Con l'arrivo a Seul del presidente Joe Biden, prima tappa del tour in Asia che include anche Tokyo, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha detto di tener nel dovuto conto le parole del consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, secondo cui il viaggio di Biden "non è un confronto" con la Cina. "L'auspicio è che gli Usa siano all'altezza delle loro parole e azioni collaborando con i Paesi della regione per discutere di unità e cooperazione, invece di pianificare misure di divisione e confronto".

Il presidente degli Stati Uniti, atterrato con l'Air Force One, si fermerà in Corea del Sud per tre giorni e domani si incontrerà per un vertice con Yoon Suk-yeol, il nuovo presidente insediatosi appena 10 giorni fa.