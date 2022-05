Cina a Usa, ferma opposizione a partecipazione Taiwan a Oms

(ANSA) - PECHINO, 19 MAG - La Cina ha espresso "ferma opposizione" al sostegno degli Stati Uniti per l'invito di Taiwan, in qualità di osservatore, alla prossima Assemblea mondiale della Sanità, organo decisionale dell'Oms, avvisando Washington a "non usare la carta di Taiwan per controllare la Cina che è destinata a fallire".

La partecipazione di Taipei all'Ams, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, "deve essere gestita in base al principio della 'Unica Cina'", secondo cui Taiwan è parte del territorio cinese. Gli Usa, ha aggiunto nel briefing quotidiano, "devono smettere sollevare questioni relative all'isola".

Ieri, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva sollecitato la partecipazione dell'isola all'Assemblea sottolineando che "non c'è ragione giustificabile per escluderne la partecipazione" e che gli Usa continueranno a "sostenere il coinvolgimento di Taiwan nelle organizzazioni internazionali dove l'essere uno Stato non è un prerequisito".

Taipei, intanto, ha espresso oggi "profondo rammarico" per il mancato invito all'Ams dei prossimi giorni, accusando l'Oms di "avere fallito ancora una volta nel rimanere professionale e politicamente neutrale". (ANSA).