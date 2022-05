Biden, 'la Nato è ora importante e necessaria come non mai'

WASHINGTON - "Non c'è dubbio che la Nato oggi sia importante, efficace e necessaria come non mai", e allo stesso tempo il suo allargamento "non è una minaccia per nessuna nazione": lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto. Per Biden la Nato è "un'alleanza indispensabile" per la pace e il mondo libero. "Offro il forte sostegno all'adesione alla più potente Alleanza del mondo a Svezia e Finlandia", che "rispettano tutti i criteri" per l'adesione, ha aggiunto il presidente americano.

"E' un momento storico".

Biden ha poi detto: "Rimaniamo vigili su qualsiasi minaccia alla sicurezza e scoraggeremo o affronteremo ogni intimidazione contro Svezia e Finlandia".

"Siamo stati costretti a rispondere all'aggressione russa", ha detto nella conferenza stampa congiunta la premier svedese, annunciando che il suo Paese raggiungerà presto la soglia del 2% del Pil per le spese militari. Il presidente finlandese da parte sua ha dichiarato: "E' un piacere e un onore essere qui: siamo qui per un buon motivo ovvero la nostra richiesta di adesione della Nato". Ha quindi ringraziato Biden per "l'appoggio fermo.

La Finlandia diventerà un forte alleato della Nato".