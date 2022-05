Venezuela: governo conferma allentamento alcune sanzioni Usa

(ANSA) - CARACAS, 18 MAG - Il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato che l'amministrazione Biden ha effettivamente allentato alcune sanzioni economiche autorizzando le compagnie petrolifere statunitensi ed europee a riprendere operazioni in Venezuela.

"Il governo del Venezuela - ha dichiarato la vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez - ha verificato e confermato notizie secondo cui gli Stati Uniti hanno autorizzato le compagnie petrolifere nazionali e quelle europee a trattare con Caracas e a riavviare le operazioni in Venezuela". "Il Venezuela - ha proseguito - aspira a che queste decisioni degli Stati Uniti aprano la strada alla revoca totale delle sanzioni illegali che colpiscono tutto il nostro popolo". Rodríguez ha infine detto che "il nostro governo, in base ai suoi profondi valori democratici, continuerà instancabilmente a promuovere (con l'opposizione interna) un dialogo fruttuoso in un contesto nazionale e internazionale".

La presa di posizione venezuelana è giunta dopo che Juan González, consigliere della Casa Bianca per l'America Latina, ha ribadito nel corso di una Conferenza sulla sicurezza emisferica che l'allentamento delle sanzioni al regime di Maduro dipende da progressi concreti nei negoziati con l'opposizione venezuelana.

