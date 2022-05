Spagna, possibili punte di 40-42º gradi nel weekend

(ANSA) - MADRID, 18 MAG - Anche la Spagna sta affrontando l'inizio di un episodio meteorologico con "temperature eccezionalmente alte" per questo periodo dell'anno: secondo le previsioni dell'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), tra venerdì e domenica sono possibili punte tra i 40 e i 42 gradi in alcune zone del sud (valle del fiume Guadalquivir) e tra i 38 e i 40 gradi nel nord-est (valle del fiume Ebro).

Temperature molto alte sono previste nei prossimi giorni anche in diverse città, in particolare al centro sud, per esempio a Madrid, Granada o Siviglia. (ANSA).