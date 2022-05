Consolato Londra lancia guida per studiare nelle università Gb

(ANSA) - LONDRA, 18 MAG - Una guida per studiare nelle università britanniche scritta da studenti italiani e pubblicata in formato e-book scaricabile gratuitamente. Si intitola 'Universitari Oltremanica' ed è stata presentata oggi dal Consolato Generale d'Italia a Londra fra le iniziative del programma di promozione integrata "Vivere all'italiana" del Ministero degli Affari Esteri. A realizzarla Italia Notizie 24, cooperativa di giornalisti che edita il sito Londra Notizie 24, portale di informazione del Sistema Italia nel Regno Unito.

All'evento hanno preso parte il Console Generale, Marco Villani, il direttore di Londra Notizie 24, Pietro Nigro, il Presidente della United Italian Societies, Umberto Belluzzo, e gli autori dell'e-book Camilla Alcini, Fabio Carolla, Tommaso Corno e Rebecca Gnignati, giovani italiani che studiano in università inglesi e collaborano come giornalisti alla redazione di Londra Notizie 24. La guida si rivolge ai tanti italiani interessati al sistema universitario britannico che devono affrontare una serie di difficoltà per studiare negli atenei d'oltremanica: trasferimento, iscrizione, ricerca dell'alloggio e tanti altri aspetti.

Per questo si è deciso di affidare a giovani autori la realizzazione di una pubblicazione che, partendo dalla loro stessa esperienza di vita e studio a Londra, possa aiutare altri giovani italiani ad orientarsi nel panorama accademico del Regno. (ANSA).