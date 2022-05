Peste suina: Ue, stop suini da area infetta ad altri Stati

L'Italia "provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi". Lo prevede la Decisione di esecuzione 2022/746 della Commissione europea relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia. La Decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di oggi. Il provvedimento, si legge, "si applica fino al 31 agosto 2022", e prevede l'istituzione di una zona infetta nell'area del comune di Roma che "comprenda almeno le aree elencate" nella Decisione stessa.

