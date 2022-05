I McDonald's in Russia potrebbero diventare 'Zio Vanja'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "McDonald's tornerà in Russia sotto un nuovo marchio a giugno, mantenendo la catena di ristoranti e il menu, così come i posti di lavoro". Lo ha detto una fonte della società all'agenzia russa Tass. "Oltre il 90% dei fornitori sono russi, lavorano con loro e continueranno a farlo.

Di fatto solo il nome cambierà", ha spiegato la fonte.

Già l'8 marzo il marchio di fast food Usa aveva annunciato la chiusura temporanea dei suoi 850 punti vendita in Russia, oggi invece la decisione di uscire completamente dal Paese.

Il nuovo marchio potrebbe essere 'Zio Vanja', il cui marchio risulta depositato il 12 marzo scorso: un marchio con una B gialla (che nell'alfabeto cirillico corrisponde alla V di Vanja) su sfondo rosso, che appare molto simile al logo di McDonald's, soltanto rovesciato di 90 gradi a destra. (ANSA).