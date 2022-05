Tonga: l'eruzione è stata 'esplosione atmosferica da record'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'eruzione del vulcano Tonga avvenuta lo scorso 15 gennaio è stata definita come la più grande esplosione mai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne.

In base alla valutazione contenuta in un paio di articoli accademici pubblicati sulla rivista Science che hanno esaminato tutti i dati, l'eruzione nella piccola isola nel sud del Pacifico è stata molto più potente di qualsiasi altro evento vulcanico del ventesimo secolo, o addirittura più grande di qualsiasi test di bombe atomiche condotte dopo la Seconda guerra mondiale.

E' probabile che solo l'eruzione del Krakatoa, avvenuta in Indonesia nel 1883 con più di 30.000 vittime, abbia rivaleggiato con quella di Tonga, che fortunatamente ha provocato pochissime vittime, anche se enormi tsunami.

"Tonga è stato un evento davvero globale, proprio come lo è stato Krakatoa, i sistemi di osservazione geofisica hanno registrato qualcosa che era davvero senza precedenti nei dati moderni", ha detto alla Bbc Robin Matoza, dell'Università della California, Santa Barbara. (ANSA).