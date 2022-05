Kuleba, voglio vedere Putin sul banco degli imputati

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "Voglio sedere in un'aula di un tribunale internazionale e vedere Putin sul banco degli imputati". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in una intervista alla Bild tv. "Il mio compito è portare quante più armi possibile in Ucraina, attivare quante più sanzioni possibile contro la Russia, e aiutare quanti più ucraini possibili fra quanti sono scappati dal Paese", ha aggiunto in un altro passaggio del colloquio con la tv del tabloid. (ANSA).