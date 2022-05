Blinken, sosteniamo adesione Svezia e Finlandia nella Nato

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "Gli Usa sostengono fortemente l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, se volessero decidere di entrare. Rispetteremo qualsiasi decisione prenderanno". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken a Berlino, in conferenza stampa "Ho parlato con il mio collega turco. È un processo. E la Nato è un posto per il dialogo, per la discussione, per parlare di ogni differenza che abbiamo fra noi", ha aggiunto Blinken. "Negli ultimi sei mesi abbiamo visto una unità senza precedenti e sono convinto che continuerà fino a quando continuerà l'aggressione russa", ha proseguito il segretario Usa, rispondendo a una domanda sulle esitazioni dell'Europa sulle sanzioni. (ANSA).