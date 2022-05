Israele, inchiesta sugli incidenti ai funerali della reporter uccisa

La polizia israeliana ha annunciato che aprirà un'inchiesta dopo la protesta internazionale in reazione alle immagini che mostrano l'intervento degli agenti di polizia durante i funerali a Gerusalemme della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, la cui bara è quasi caduta a terra. "Il commissario di polizia israeliano, in coordinamento con il ministro della pubblica sicurezza, ha ordinato un'indagine sull'incidente. I risultati dell'indagine saranno presentati al commissario nei prossimi giorni", ha detto la polizia in un comunicato.

