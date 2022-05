Kuleba, se blocco ai porti continua la crisi sarà sistemica

(ANSA) - OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - "Se non possiamo esportare i prodotti agricoli che sono nei magazzini non avremo spazio per accogliere i nuovi raccolti e la crisi diventerà sistemica, un blocco totale della filiera ucraina. Non ce lo possiamo permettere e chiedo ai Paesi africani e asiatici di fare pressioni sulla Russia perché fermi la guerra e rimuova il blocco ai nostri porti". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a margine del G7. (ANSA).